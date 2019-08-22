На Урале два таджика, забивших молотком водителя газели, предстанут перед судом

По версии следствия, мужчины решили украсть домашний скот с одной из ферм в поселке Верхнее Дуброво. Для этого они задумали угнать грузовую машину, а ее водителя убить. Жертву они нашли по объявлению через интернет. Под предлогом того, что им нужно перевезти мебель, злоумышленники наняли водителя и, доехав до поселка, убили его, ударив несколько раз молотком по голове.