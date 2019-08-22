На Урале два таджика, забивших молотком водителя газели, предстанут перед судом
Сегодня, 19:20ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Перед судом предстанут два жителя Таджикистана, которые обвиняются в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, мужчины решили украсть домашний скот с одной из ферм в поселке Верхнее Дуброво. Для этого они задумали угнать грузовую машину, а ее водителя убить. Жертву они нашли по объявлению через интернет. Под предлогом того, что им нужно перевезти мебель, злоумышленники наняли водителя и, доехав до поселка, убили его, ударив несколько раз молотком по голове.
На украденной машине мужчины похитили четыре овцы и семь телят. Похищенный скот перевезли в дом к своему знакомому, угнанный фургон бросили на трассе. В результате хищения потерпевшей причинен ущерб на сумму более 128 тыс. рублей.
Обвиняемым грозит пожизненное заключение.
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