Обеспечение туркластера на горе Белой интернетом и связью начнётся осенью 2019 года

Первой появится вышка сотовой связи на территории посёлка Уралец. Ещё одна станция появится до конца 2019 года в Висимо-Уткинске. Управляющая компания туристического кластера уже договорилась об этом с инвестором.

Параллельно с появлением сотовой связи на горе Белой и территории вокруг неё будет подключён интернет. В течение 2019 года активно ведётся работа по подключению к интернету социально значимых объектов в нескольких населенных пунктах в районе создаваемого туристического кластера.

В рамках нацпроекта волоконно-оптические линии связи будут доведены до деревни Усть-Утка. Здесь будут подключены фельдшерско-акушерский пункт, школа и администрация. Также будут подключены администрация поселка Сулем и администрации села Елизаветинское. Здесь будут созданы узлы связи, которые позволят предоставлять услуги доступа в интернет и местным жителям, и организациям. Эта инфраструктура также может быть использована операторами сотовой связи для улучшения качества услуг, предоставляемых на территории туристического кластера,сообщил директор департамента информатизации и связи Свердловской области Юрий Гущин.

На данный момент завершается разработка концепции развития инфраструктуры связи на территории туркластера. Была создана карта зон радиопокрытия, выявлены места, где связь и интернет отсутствуют полностью, а также обозначены места для размещения вышек для наилучшего покрытия голосовой связью и мобильным интернетом.