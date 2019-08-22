Общий совокупный доход Альфа-Банка по итогам первого полугодия достиг 435 млн $

По сообщению издания NewsNN, финансовые итоги «Альфа-Банка» отражают совокупный доход всей банковской группы, включающей в себя ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние компании. За первые шесть месяцев текущего года он увеличился до 435 млн долларов. При этом отмечается качественный рост по основным показателям. Например, увеличение чистого процентного дохода почти на 20% в рублевой валюте, или свыше одного миллиарда долларов. Чистый комиссионный доход вырос до 469 миллионов долларов, что на 17,6% больше предыдущего показателя (рублевый эквивалент).

Период с января по июль 2019 года также показал существенный рост базы клиентов. Количество физических лиц достигло 16,5 миллиона человек, а юридических - перешагнуло за 640 тысяч компаний. Количество денежных средств клиентов Группы «Альфа-Банк» также выросло на 7% до 34,4 миллиарда долларов, что показывает увеличение показателя на 0,4% без учета валютной переоценки. Количество текущих счетов продолжает увеличиваться, и на середину года рост составил 15,5%, доля денежных средств которых достигла 54,4%.

Банковская группа планомерно выполняет поставленные перед ней цели наращивания объемов бизнеса и доли в ключевых сегментах рынка. Об этом заявил Алексей Чухлов, зампредседателя правления и главного финансового директора «Альфа-Банка». Руководитель отметил, что увеличение активов стало возможным благодаря устойчивой и сбалансированной структуре пассивов Группы. Чухлов сказал, что фокус менеджмента заключается, как и всегда, в эффективном управлении стоимостью фондирования. Приток клиентских средств остается стабильным и на его фоне видно, что быстрее всего растут средства на текущих счетах, что говорит о доверии и привлекательности сервисных услуг. Кроме того, по словам зампредседателя правления, стабильный процентный доход помогает банку увеличивать комиссионный доход и, как следствие, он является результатом роста числа клиентов и предоставлении выгодных расчетных сервисов.