Омбудсмен Татьяна Мерзлякова провела приём в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 22 августа уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова провела приём граждан.
Обычные проблемы, в том числе экологические есть, связанные с Кушвой,говорит Татьяна Мерзлякова.
Также по её словам, её огорчило, что в Нижнем Тагиле появились проблемы с негосударственным пенсионным фондом, но омбудсмен отметила, что фонд не тагильский. Есть жалобы на судебных приставов. Практически нет жалоб на социальную политику. Основными обращавшимися были пенсионеры, многодетные матери, двое женщин жаловались на условия содержания в колониях, где отбывают наказание их родственники, а также была сирота, которой государство не выдало квартиру.
Такой типичный тагильский приём, будем разбираться,заявила омбудсмен.
Перед началом приёма Татьяна Мерзлякова рассказала, что перед Нижнем Тагилом она посетила пансионат «Тагильский» и исправительную колонию № 6.