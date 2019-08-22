Омбудсмен Татьяна Мерзлякова провела приём в Нижнем Тагиле

Также по её словам, её огорчило, что в Нижнем Тагиле появились проблемы с негосударственным пенсионным фондом, но омбудсмен отметила, что фонд не тагильский. Есть жалобы на судебных приставов. Практически нет жалоб на социальную политику. Основными обращавшимися были пенсионеры, многодетные матери, двое женщин жаловались на условия содержания в колониях, где отбывают наказание их родственники, а также была сирота, которой государство не выдало квартиру.