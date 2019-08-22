Отопление подорожает для 40% екатеринбуржцев и 20% жителей Свердловской области
В Свердловской области ожидается значительное увеличение стоимости отопления для большой части населения региона. Причиной является введение РЭК новых нормативов потребления тепла, сообщает «Правда УрФО».
Новые нормативы РЭК разбиты на шесть групп в зависимости от географического положения, а внутри каждой группы нормативы разделены в зависимости от года постройки, материалов постройки и этажности многоквартирного дома. Для большинства многоквартирных домов нормативы потребления тепла были снижены примерно в три раза для гигакалории за квадратный метр. Поэтому оплачивать отопление по общедомовым приборам учета становится невыгодным. В тех домах, где счётчики отсутствуют, их принудительно установят, причём за счёт самих собственников. Помимо расходов на установку счётчиков у населения значительно возрастут платежи в зимний период.
Допустим, возьмем панельный дом на 50 квартир. Чтобы установить на него счетчик, потребуется около 400 тыс. рублей. Соответственно на каждую квартиру придется по 8 тыс. рублей. Плюсом к этому, стоимость услуги в холодные месяцы возрастет почти на две тысячи,рассказал журналистам собеседник в одной из теплоснабжающих компаний.
Тепловики уже фиксируют случаи намеренной порчи ОДПУ жильцами домов, которые стараются сэкономить в ситуации существенного падения доходов.
Дело в том, что отказаться от ОДПУ, если он уже установлен, люди не могут. Сейчас многие потребители специально выводят из строя приборы учета, чтобы снизить платежи. А те, кто еще не установил, активно препятствуют исполнению требований 261 ФЗ. К прочему, в большинстве муниципалитетов действуют закрытые схемы теплоснабжения, когда в батарее и кране одна и та же горячая вода. Это позволяет жителям использовать воду из батарей для целей горячего водоснабжения. Следовательно, им невыгодно устанавливать ОДПУ, так как расход возрастет в разы,отметил источник издания.
После введения новых тарифов со стороны РЭК рост платежей за отопление коснётся около 40% жителей уральской столицы и одной пятой жителей региона. Эксперты отмечают, что такая политика ведет и к созданию выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, так как потребители платят меньше фактического объема потребления. Специалисты считают, что пока регулятор не уравняет всех собственников, дальнейшая кампания по установке общедомовых счетчиков будет сопровождаться социальными и экономическими конфликтами.