Отопление подорожает для 40% екатеринбуржцев и 20% жителей Свердловской области

Новые нормативы РЭК разбиты на шесть групп в зависимости от географического положения, а внутри каждой группы нормативы разделены в зависимости от года постройки, материалов постройки и этажности многоквартирного дома. Для большинства многоквартирных домов нормативы потребления тепла были снижены примерно в три раза для гигакалории за квадратный метр. Поэтому оплачивать отопление по общедомовым приборам учета становится невыгодным. В тех домах, где счётчики отсутствуют, их принудительно установят, причём за счёт самих собственников. Помимо расходов на установку счётчиков у населения значительно возрастут платежи в зимний период.

Допустим, возьмем панельный дом на 50 квартир. Чтобы установить на него счетчик, потребуется около 400 тыс. рублей. Соответственно на каждую квартиру придется по 8 тыс. рублей. Плюсом к этому, стоимость услуги в холодные месяцы возрастет почти на две тысячи,рассказал журналистам собеседник в одной из теплоснабжающих компаний.

Тепловики уже фиксируют случаи намеренной порчи ОДПУ жильцами домов, которые стараются сэкономить в ситуации существенного падения доходов.

Дело в том, что отказаться от ОДПУ, если он уже установлен, люди не могут. Сейчас многие потребители специально выводят из строя приборы учета, чтобы снизить платежи. А те, кто еще не установил, активно препятствуют исполнению требований 261 ФЗ. К прочему, в большинстве муниципалитетов действуют закрытые схемы теплоснабжения, когда в батарее и кране одна и та же горячая вода. Это позволяет жителям использовать воду из батарей для целей горячего водоснабжения. Следовательно, им невыгодно устанавливать ОДПУ, так как расход возрастет в разы,отметил источник издания.