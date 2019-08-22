СМИ сообщили об обысках в Минздраве Свердловской области

По предварительной информации, обыск прошел в кабинете Екатерины Есиной — заместителя министра здравоохранения. Сам Андрей Цветков в настоящий момент находится в отпуске.

Есину отмечают, как яркого представителя ведомства, кроме прочего, курирующего в министерстве закупки лекарств. Официальная причина обысков пока неизвестна.

В самом ведомстве факт обысков не подтверждают.