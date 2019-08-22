СМИ сообщили об обысках в Минздраве Свердловской области
Сегодня, 08:15ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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21 августа в Минздрав Свердловской области с обыском пришли сотрудники ФСБ, сообщает Ура.ру со ссылкой на собственные источники в медицинских кругах.
По предварительной информации, обыск прошел в кабинете Екатерины Есиной — заместителя министра здравоохранения. Сам Андрей Цветков в настоящий момент находится в отпуске.
Есину отмечают, как яркого представителя ведомства, кроме прочего, курирующего в министерстве закупки лекарств. Официальная причина обысков пока неизвестна.
В самом ведомстве факт обысков не подтверждают.
Обысков не было. Проводится проверка по жалобе, которую мы и сами держим на контроле,пояснил журналистам издания пресс-секретарь областного Минздрава Константин Шестаков.
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