В Екатеринбурге двое полицейских подозреваются в изнасиловании задержанной

Источник СМИ в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошёл в ночь на 18 августа на улице Чайковского, где находится пустырь с гаражами. Пострадавшая выходила из сауны, где, по непроверенной информации, занималась оказанием интимных услуг, и была задержана Тропиным и Мустафиным. Девушку посадили в полицейский УАЗ, где впоследствии изнасиловали.

Подозреваемых в преступлении полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. Следствие вышло в Ленинский районный суд Екатеринбурга с ходатайством об аресте подозреваемых. Рассматриваться оно, по информации источников, будет 22 августа в закрытом режиме.

По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления сотрудниками патрульно-постовой службы полиции УМВД России по г. Екатеринбургу,сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе выезда будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка состоянию работы с личным составом со стороны руководителей территориальных органов внутренних дел на региональном и городском уровнях.