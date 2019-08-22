В Екатеринбурге предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей за свалку на стройке

На земельном участке, расположенном по улице 8 Марта, 78а, который с 2015 года находился в бессрочном пользовании у ГКУ СО «СИНПО» и отводился под строительство медицинского учреждения, прокуратура совместно с администрацией Ленинского района выявила места несанкционированного скопления отходов.