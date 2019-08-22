В Екатеринбурге предприятие оштрафовано на 100 тысяч рублей за свалку на стройке
Сегодня, 18:42ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Прокуратура Ленинского района города Екатеринбург в ходе проверки соблюдения требований действующего законодательства об отходах производства и потребления в ГКУ СО «СИНПО» выявила, что на месте строящейся больницы образовалась несанкционированная свалка, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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На земельном участке, расположенном по улице 8 Марта, 78а, который с 2015 года находился в бессрочном пользовании у ГКУ СО «СИНПО» и отводился под строительство медицинского учреждения, прокуратура совместно с администрацией Ленинского района выявила места несанкционированного скопления отходов.
В отношении государственного казённого учреждения было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого на предприятие наложили штраф в размере 100 тыс. рублей. Также ГКУ СО «СИНПО» обязали ликвидировать скопление отходов.
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