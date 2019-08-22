В Екатеринбурге суд поместил под арест полицейского, обвиняемого в изнасиловании

Полицейского Андрея Бессарабова поместили под арест на два месяца, полицейского полка ППСП Вадима Мустафина отправили на два месяца под домашний арест, решение по третьему обвиняемому Вячеславу Тропину отложили на несколько дней.

Действуя группой лиц по предварительному сговору, с угрозой применения насилия и ограничивая свободу потерпевшей 1997 года рождения, изнасиловали ее и совершили иные действия сексуального характера, рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Шульга.