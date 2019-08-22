В Екатеринбурге завершились поиски утонувшего подростка
Сегодня, 15:48ОбществоФото: СУ СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге организована доследственная проверка по факту обнаружения тела 15-летнего подростка, утонувшего в реке Патрушиха, сообщает СУ СКР по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
По предварительной информации, 21 августа подросток купался со своими друзьями в Патрушихинском пруду. Подростки плавали на бревнах, они заплыли на середину водоема, один из них соскользнул с бревна и утонул. Сообщается, что мальчик плохо умел плавать.
Тело школьника обнаружено 22 августа в акватории реки Патруши, куда его, вероятно, отнесло течением. Тело направлено на экспертизу для установления точной причины смерти. Устанавливаются возможные очевидцы, выясняются все обстоятельства инцидента.
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