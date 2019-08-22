В Госдуме для многодетных матерей предложили снизить подоходный налог
Сегодня, 13:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для многодетных матерей, сообщает РТ. Обращение направлено в адрес министра финансов Антона Силуанова.
Льготное налогообложение, согласно предложению, должно распространяться по основному месту работы. Для многодетных матерей предложено определить налоговую ставку в размере 4%, вместо 13%.
Инициатива разработана в целях улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи.
Для начала планируется ввести льготное налогообложение для многодетных матерей, потерявших мужа или по иным причинам воспитывающих детей в одиночку.
В качестве пилотных регионов для введения законопроекта предложены Алтай, Курганская область и еще ряд областей. Свердловской области в списке нет.
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