В Госдуме для многодетных матерей предложили снизить подоходный налог

Льготное налогообложение, согласно предложению, должно распространяться по основному месту работы. Для многодетных матерей предложено определить налоговую ставку в размере 4%, вместо 13%.

Инициатива разработана в целях улучшения демографической ситуации и укрепления института семьи.

Для начала планируется ввести льготное налогообложение для многодетных матерей, потерявших мужа или по иным причинам воспитывающих детей в одиночку.