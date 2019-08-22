В Нижнем Тагиле подозреваемого в краже задержали по объявлению в соцсетях

В полицию поступило заявление от 68-летней женщины, которая сообщила, что из садового дома в коллективном саду «Энергетик» у нее украли телевизор и электрочайник, сумма ущерба составила 6,5 тысячи рублей. Было установлено, что злоумышленник проник в дом через окно. На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев. Эксперты проверили их по базе и установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний ранее судимый житель Асбеста.