В Нижнем Тагиле жильцы дома, где взорвался газ, вернулись в свои квартиры

На данный момент специалисты закончили работы по приведению здания в порядок. Были усилены несущие конструкции, заменены окна и электрощитовые, восстановлена проводка и обновлён фасад.

В ходе работ возникли сложности с квартирой на пятом этаже, хозяйка которой отказывалась пускать в жилище рабочих. Добиться пропуска внутрь помещения удалось только через суд. На время пока шли разбирательства, подрядчику пришлось делать двойное укрепление соседних конструкций. Заключение специалистов подтвердило, что сейчас жить в доме абсолютно безопасно.

Напомним, взрыв бытового газа в доме по адресу Черноисточинское шоссе, 42 произошёл вечером 10 июня. В результате погибли два человека, серьёзно пострадали три квартиры и здание дома. После взрыва в Нижнем Тагиле был введён режим ЧС.