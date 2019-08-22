В России начали продавать «целебную» кукурузу с места посадки самолета

Бизнесмен продает кукурузу по цене 500 рублей за килограмм, при том, что рыночная стоимость продукта примерно 160-170 рублей. Коммерсант уверяет, что кукуруза обладает целебными свойствами и, что без нее посадка самолета не имела бы столь благополучного исхода.