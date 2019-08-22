В России начали продавать «целебную» кукурузу с места посадки самолета
Сегодня, 08:30ОбществоФото: Скриншот видео Ура.ру
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Житель Саратова начал продавать «целебную» кукурузу, собранную якобы с поля, где совершил экстренную посадку борт «Уральских авиалиний» после отказа двигателей, пишет Ура.ру.
Бизнесмен продает кукурузу по цене 500 рублей за килограмм, при том, что рыночная стоимость продукта примерно 160-170 рублей. Коммерсант уверяет, что кукуруза обладает целебными свойствами и, что без нее посадка самолета не имела бы столь благополучного исхода.
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Видео: Ура.ру
Напомним, борт «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку 15 августа из-за попадания в двигатели птиц. Благодаря слаженным действиям команды, никто из 223 пассажиров не пострадал. Командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину присвоены звания Героев России.
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