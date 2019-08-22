В Среднеуральске спасли ребёнка, застрявшего в противотанковой пушке
Сегодня, 16:43ОбществоФото: Группа «8 район»/ vk.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудники МЧС в Североуральске помогли освободиться ребёнку, который застрял в противотанковой пушке, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Инцидент произошёл 21 августа на улице Куйбышева, где установлены две противотанковые пушки, на которые часто забираются дети. У мальчика, который в тот момент залезал на орудие, застряла в нём нога. Взрослые сначала пытались помочь ребёнку самостоятельно, но не смогли.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прибывшие по вызову спасатели при помощи набора ключей открутили несколько фиксирующих болтов и освободили ногу мальчика. Осмотр показал, что травм у ребёнка нет.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей