В Среднеуральске спасли ребёнка, застрявшего в противотанковой пушке

Инцидент произошёл 21 августа на улице Куйбышева, где установлены две противотанковые пушки, на которые часто забираются дети. У мальчика, который в тот момент залезал на орудие, застряла в нём нога. Взрослые сначала пытались помочь ребёнку самостоятельно, но не смогли.