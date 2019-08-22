В Уральском заповеднике прокомментировали выговор от Минприроды
Сегодня, 14:04ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В свердловском заповеднике «Денежкин камень» прокомментировали заявление Минприроды, пишет Ура.ру со ссылкой на сообщение бывшего замдиректора заповедника по науке Надежды Владимировой.
Напомним, ранее министерство заявило о нарушениях в декларациях сотрудников заповедника за 2018 год.
Владимирова подчеркнула, что речь идет о не указанной сумме дохода от 70 копеек на счету, а также о том, что одна из замов при переходе на другую должность не подала декларацию.
Пресс-секретарь заповедника Роберт Карапетян сказал, что многочисленных нарушений, о которых говорит министерство, нет. Кроме того, в отношении работников никаких дисциплинарных мер не принималось.
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