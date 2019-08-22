В Уральском заповеднике прокомментировали выговор от Минприроды

Напомним, ранее министерство заявило о нарушениях в декларациях сотрудников заповедника за 2018 год.

Владимирова подчеркнула, что речь идет о не указанной сумме дохода от 70 копеек на счету, а также о том, что одна из замов при переходе на другую должность не подала декларацию.