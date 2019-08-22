Visa отметила наивысшую степень защиты карт Альфа-Банка от мошенников
Сегодня, 21:16ОбществоФото: https://alfabank.ru
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Платежная система Visa наградила «Альфа-Банк» за рекордно низкий уровень мошеннических операций по картам ( так называемый фрод).
Награду Visa Global Service Quality Award по итогам 2018 года финансовая организация завоевала в номинации Lowest Gross Fraud, сообщает NewsNN.
Директор процессингового центра «Альфа-Банка» Сергей Брынин отметил, что признание заслуг – результат кропотливой работы, который лишний раз подтвердил лидерство специалистов банка по кибербезопасности. Обеспечение сохранности денег клиентов он назвал важнейшей задачей «Альфа-Банка».
Visa вручает награду с 1992 года. Ее получают банки и процессинговые компании (в 15 номинациях) за качественное обслуживание клиентов.
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