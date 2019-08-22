Visa отметила наивысшую степень защиты карт Альфа-Банка от мошенников

Награду Visa Global Service Quality Award по итогам 2018 года финансовая организация завоевала в номинации Lowest Gross Fraud, сообщает NewsNN.

Директор процессингового центра «Альфа-Банка» Сергей Брынин отметил, что признание заслуг – результат кропотливой работы, который лишний раз подтвердил лидерство специалистов банка по кибербезопасности. Обеспечение сохранности денег клиентов он назвал важнейшей задачей «Альфа-Банка».