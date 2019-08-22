Жителей Нижнего Тагила предупредили о взрывных работах 25 августа
Сегодня, 17:37ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле 25 августа будут проводиться взрывные работы, сообщает ЕДДС.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 8 часов утра по местному времени на шахте «Магнетитовая» произойдёт технологический массовый взрыв по отбойке руды с применением 3 тонн взрывчатого вещества.
Горожан просят не беспокоиться.
Напомним, 24 июля взрывные работы производились на карьере «Естюнинский» ОАО «ВГОК».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей