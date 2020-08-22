На Урале Роспотребнадзор расследует вспышку коронавируса в детском приюте

На Урале Роспотребнадзор расследует вспышку коронавируса в детском приюте

Сегодня, 12:10ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Роспотребнадзор проверяет Центр социальной помощи семье и детям Серова после вспышки коронавируса, пишет «Уральский меридиан».

В центре зафиксировано 38 случаев заболевания. На данный момент приостановлена работа отделения социальной реабилитации. В Роспотребнадзоре пояснили, что уже выявлены нарушения санитарного законодательства. В частности в центре нарушили режим дезинфекции, лица с признаками ОРВИ не изолировались, учреждение было переуплотнено.

Ситуацию дважды рассматривали на оперштабах Сосьвинского ГО. Центру было направлено предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Ранее администрация ГО сообщала о 34 зараженных коронавирусом в центре. Сотрудники и воспитанники учреждения были госпитализированы.

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Коронавирус
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