Пропавший вместе с собакой молодой человек уехал из Нижнего Тагила

Антон Сурков решил уехать в другой город, не сообщив об этом родным, рассказали TagilCity.ru в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Молодой человек вышел на связь с сотрудниками уголовного розыска и объяснил свой уход желанием начать самостоятельную жизнь. По его словам, он уехал в город на южном Урале и собирается учиться и работать, пояснили в МВД. Напомним, 24-летний молодой человек ушел из дома 15 августа. С собой он забрал собаку и вещи. Последние несколько месяцев Антон Сурков жил вместе с отцом. По словам отца тагильчанина, у Антона были проблемы с устройством на работу. После исчезновения он не выходил на связь с родными.

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