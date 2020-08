Следственный отдел начал проверку после травмирования двух рабочих на заводе в Асбесте, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователями проведён осмотр места происшествия, опрашиваются рабочие и руководство предприятия. Также проверяется документация, касающаяся соблюдения техники безопасности и правил охраны труда. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. Напомним, на заводе «ФОРЭС» произошло ЧП, в результате которого двух рабочих ошпарило горячей водой. Оба мужчины были госпитализированы с ожогами 20 и 70% поверхности тела.

