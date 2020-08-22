Тагильскому общественнику отказали в возбуждении дела против главврача горбольницы

Ранее главврач Демидовской больницы обратился с заявлением в полицию, обвинив Максима Емельянова, являвшегося на тот момент администратором паблика «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «Вконтакте», в распространении ложной информации. Причиной стал пост в группе о том, что руководство больницы заставляет персонал шить медицинские маски, потому что готовых изделий не хватает. По словам Освянникова, больница была обеспечена средствами защиты. Их действительно шили, но это делалось на экстренный случай. В свою очередь, Максим Емельянов обратился со встречным заявлением в суд, обвинив главврача в клевете.