Тагильскому общественнику отказали в возбуждении дела против главврача горбольницы

Общественнику из Нижнего Тагила Максиму Емельянову отказали в привлечении к уголовной ответственности главного врача Демидовской городской больницы Сергея Овсянникова за клевету. Об этом он сообщил TagilCity.ru.

Как сказано в ответе Дзержинского районного суда, причиной является неправильно составленное заявление. В частности, требуется указать обстоятельства совершения преступления — где, когда и в чем именно выражалась клевета, данные о потерпевшем и привлекаемом к ответственности и список свидетелей. Кроме того, отсутствовала просьба к суду о принятии уголовного дела к производству. Мировой суд мне отказы присылает, а потому буду сейчас писать (заявление — прим.ред.) снова, но уже через юристов, рассказал TagilCity.ru Максим. У Сергея Овсянникова комментарий получить не удалось. На звонок журналиста он не ответил. Ранее главврач Демидовской больницы обратился с заявлением в полицию, обвинив Максима Емельянова, являвшегося на тот момент администратором паблика «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «Вконтакте», в распространении ложной информации. Причиной стал пост в группе о том, что руководство больницы заставляет персонал шить медицинские маски, потому что готовых изделий не хватает. По словам Освянникова, больница была обеспечена средствами защиты. Их действительно шили, но это делалось на экстренный случай. В свою очередь, Максим Емельянов обратился со встречным заявлением в суд, обвинив главврача в клевете. Гравврач Демидовской больницы обвинил в клевете группу «ЧП Нижний Тагил»

