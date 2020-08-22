Вандализм на аллее и несуществующая тысяча. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Наверное, главным событием уходящей недели, наделавшем много шума, стало заявление главного санитарного врача Нижнего Тагила Юрия Бармина, что официальная статистика по коронавирусу не соответствует действительности. Заявление было сделано во время совещания по подготовке к началу учебного года в школах. Бармин сказал, что заболевших в городе больше на тысячу человек.
Как потом оказалось, завышенная цифра появилась в результате технического сбоя. Оперативный штаб по коронавирусу в Свердловской области назвал происшествие «рабочими моментами».
В продолжении «коронавирусной темы» мы разобрались, наступит ли вторая волна пандемии и готова ли к ней Свердловская область.
Кроме того, в регионе начинается подготовка к вакцинации от гриппа. А если вспышка сезонного заболевания наслоится на пандемию коронавируса, очевидно, что всем придется несладко. Для предупреждения вспышек ОРВИ в Нижнем Тагиле создан оперативный штаб.
Вопиющим случаем на этой неделе стала выходка вандалов. Неизвестные сломали скульптуру мастерок на Аллее строителей, открытой этим летом. Скульптура установлена СРО «Уральское объединение строителей» в преддверии профессионального праздника. По факту порчи написано заявление в полицию.
На этой неделе TagilCity.ru опубликовало рейтинг влиятельности-2020. Топ-100 в этом году несколько изменился. Главной тенденцией стало увеличение числа силовиков. Первые две позиции рейтинга остались перманентны, а вот дальше не обошлось без сюрпризов, возможно, даже для самих участников топа.
Мы продолжаем писать про преступления прошлых лет. На этот раз вспомнили жесткое убийство матери и ее несовершеннолетней дочери в Дзержинском районе, произошедшее два года назад. Преступник до сих пор не найден. По словам знакомых семьи, причиной трагедии стал алкоголь.