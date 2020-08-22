Зелёные лошади и очередные выбросы. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Зелёные лошади и очередные выбросы. Итоги дня в Нижнем Тагиле

Сегодня, 19:19ОбществоФото: Андрей Волегов
Рассказываем о главных событиях 22 августа в Нижнем Тагиле.

Накануне, 21 августа, жители города снова пожаловались на выбросы с предприятий. Однако ФБГУ «Уральское УГМС» превышений в этот день не зафиксировало.

Второй день подряд в Нижнем Тагиле подтверждают 12 случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число инфицированных за время пандемии составляет 1409 человек.

Из-за сильных дождей 72 участка в коллективных садах и поселке Евстюниха оказались затопленными. Сегодня в МЧС заявили, что ситуация стабилизировалась. Несмотря на то, что участки по-прежнему остаются затопленными, уровень воды не растет. Жилые и дачные дома в результате подтопления не пострадали.

На Гальянке появились арт-объекты. Они были установлены на улице Бригадная. Там «поселилась» семья лошадей.

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