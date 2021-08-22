В ЗАГС на байке: свердловские молодожены устроили свадьбу на мотоциклах

Поскольку Дамир любит мотоциклы, а Алина его в этом поддерживает, со стилем определились быстро.
Сама роспись у молодых супругов состоялась 31 июля без гостей и торжества. Однако детская мечта сыграть «Байкерскую свадьбу» - взяла верх.
Сегодня, в Екатеринбурге молодые устроили мотозабег. Во главе колонные ехали молодожены, а за ними десяток байков. После «прогулки» все участники заезда поехали на озеро Балтым отмечать радостное событие, пишет «КП-Екатеринбург».
Напомним, Жительница Нижнего Тагила — 20-летняя Татьяна Карпунина втайне от родных вышла замуж за своего 73-летнего тренера по тяжелой атлетике, а затем уехала к нему в Москву и родила ребенка.