110 млн рублей направил «Евраз» на НТМК для подготовки к отопительному сезону 2010-2011 г.г.

Отопительный сезон начат строго в соответствии с установленными сроками итемпературным режимом. Все тепловые сети заполнены водой и поставленына циркуляцию.Как рассказал главный энергетик НТМК Сергей Дружинин, при подготовкевсех энергетических систем к новому отопительному сезону на НТМКпроведены капитальные и профилактические ремонты оборудования.

ТЭЦ НТМК осуществляет подачу теплоносителя на всю промплощадкупредприятия, а также в несколько микрорайонов Нижнего Тагила. Порядка100 тысяч жителей центральной части города, Тагилстроя и Красного Камняполучают горячее водоснабжение и отопление благодаря работе ТЭЦ НТМК.