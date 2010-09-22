110 млн рублей направил «Евраз» на НТМК для подготовки к отопительному сезону 2010-2011 г.г.
Теплоэлектроцентраль Нижнетагильского металлургического комбината (ОАО «НТМК», входит в «Евраз Груп») 13 сентября начала подачу тепла в жилые дома тагильчан. Об этом 20 сентября сообщил департамент по связям со СМИ регионального центра корпоративных отношений «Урал».
Отопительный сезон начат строго в соответствии с установленными сроками итемпературным режимом. Все тепловые сети заполнены водой и поставленына циркуляцию.Как рассказал главный энергетик НТМК Сергей Дружинин, при подготовкевсех энергетических систем к новому отопительному сезону на НТМКпроведены капитальные и профилактические ремонты оборудования.
ТЭЦ НТМК осуществляет подачу теплоносителя на всю промплощадкупредприятия, а также в несколько микрорайонов Нижнего Тагила. Порядка100 тысяч жителей центральной части города, Тагилстроя и Красного Камняполучают горячее водоснабжение и отопление благодаря работе ТЭЦ НТМК.
Параметры подаваемой с предприятия горячей воды полностью соответствуютустановленным нормам. В 2008 году на НТМК был пущен экологическибезопасный комплекс для предварительной химической очистки воды, сообщает департамент по связям со СМИ.