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110 млн рублей направил «Евраз» на НТМК для подготовки к отопительному сезону 2010-2011 г.г.
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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110 млн рублей направил «Евраз» на НТМК для подготовки к отопительному сезону 2010-2011 г.г.

22 сентября 2010, 11:27ОбществоОльга
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