200 благодарственных телеграмм и больше 20 поздравлений. Тагильчане благодарят любимых учителей
200 благодарственных телеграмм и больше 20 поздравлений. Тагильчане благодарят любимых учителей. 4 октября в городском Дворце детского и юношеского творчества пройдет марафон «Скажи Учителю спасибо!». Так Нижний Тагил присоединился к всероссийской акции «В каждом живет Учитель».
На марафон соберутся педагоги, их ученики и выпускники. В этот денькаждый сможет поздравить любимого учителя с профессиональным праздникоми, может быть, даже сделать ему подарок. Сейчас заявки на поздравленияпринимают в Нижнетагильской организации профсоюза работниковобразования.
Как рассказала корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» еепредседатель Людмила Кузнецова, уже поступило более 20-ти заявок. Вовремя марафона 4 октября будет объявлен сбор средств для помощипедагогам, всю жизнь посвятившим образованию и воспитанию тагильчан,отметила Людмила Кузнецова.
Еще одна возможность сказать спасибо любимому учителю - поздравительнаятелеграмма. Бланки таких посланий раздают на улицах города волонтерыдворца творчества юных. Только за час в среду было заполнено почти 200поздравительных телеграмм, которые потом направят педагогам. Заполнитьбланк телеграммы теплыми словами для любимого учителя можно будет и вчетверг. С 15 часов волонтеры будут стоять у Ледового Дворца на Вагонке.
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