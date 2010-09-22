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200 благодарственных телеграмм и больше 20 поздравлений. Тагильчане благодарят любимых учителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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200 благодарственных телеграмм и больше 20 поздравлений. Тагильчане благодарят любимых учителей

22 сентября 2010, 17:57ОбществоОльга
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