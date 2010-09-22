23 сентября решится, когда перинатальный центр примет первых пациенток

22 сентября мэр Валентина Исаева встретилась с работниками перинатального центра, чтобы обсудить рабочие моменты перед открытием, ипоблагодарила за профессионализм всех работавших в период реконструкциив других родильных домах.Накануне родильный дом на Тагилстрое перестал принимать будущих мам. В связи с открытием перинатального центра, персонал, который несколько летназад был переведен из реконструируемого роддома, должен вернуться обратно. Пока тагильских рожениц принимает роддом на Вагонке.