23 сентября решится, когда перинатальный центр примет первых пациенток
22 сентября 2010, 17:46ОбществоОльга
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23 сентября решится, когда перинатальный центр примет первых пациенток. Сейчас в некоторых помещениях все еще идет монтаж оборудования. Когда все работы будут завершены, будет принято решение о дате приема первых рожениц, рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в пресс-службе управления здравоохранения.
22 сентября мэр Валентина Исаева встретилась с работниками перинатального центра, чтобы обсудить рабочие моменты перед открытием, ипоблагодарила за профессионализм всех работавших в период реконструкциив других родильных домах.Накануне родильный дом на Тагилстрое перестал принимать будущих мам. В связи с открытием перинатального центра, персонал, который несколько летназад был переведен из реконструируемого роддома, должен вернуться обратно. Пока тагильских рожениц принимает роддом на Вагонке.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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