Екатеринбург и Вьетнам свяжет прямой авиарейс
22 сентября 2010, 16:23ОбществоАлександра Логинова
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С 14 ноября Екатеринбург и Ханой свяжут регулярные чартерные рейсы. «Каждые две недели самолеты будут осуществлять беспосадочные перелеты в столицу Вьетнама и обратно, на Урал», - рассказал ИТАР-ТАСС председатель совета директоров компании «Технологии транспорта» Дмитрий Любин.
По прогнозам экспертов, рейсы в столицу Вьетнама могут быть интересныкак представителям бизнеса, так и обычным туристам. Время полета отЕкатеринбурга до Ханоя составит 9 часов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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