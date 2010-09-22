Группа «Новый край» забросает поклонников шариками

Постоянный участник рок-движения Нижнего Тагила группа «Новый Край» по случаю 15-летия устраивает юбилейный концерт. За 15 лет группа выступала в клубах Санкт-Петербурга, в том числе в легендарном клубе-музее «Камчатка», в котором работал Виктор Цой, представляла Нижний Тагил на фестивале «Урал рок». Юбилей рок-группы «Новый Край» пройдет 24 сентября в 19 часов во Дворце молодежи. Коллеги готовят юбилярам сюрприз. Группы «Плаун», «Оверон», «Blues line»и « Барбекью» сыграют кавер-версии песен «Нового Края». Зрителей ждутпризы и воздушные шарики от команды-юбиляра,рассказал корреспондентурадио «Маяк – Нижний Тагил» лидер группы «Новый Край» Леонид Елкин. © Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM

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