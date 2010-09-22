На шахте «Магнетитовая» в результате взрыва отбито 400 тысяч тонн руды
22 сентября 2010, 16:28ОбществоОльга
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Высокогорский ГОК «Евраза» провел массовый технологический взрыв в шахте «Магнетитовая». Специальный взрыв произведен на горизонте минус 530 метров. В результате отбито более 400 тысяч тонн руды с содержанием железа до 32 %.
«Полученный объем железной руды позволит обеспечить эффективную деятельность добычного участка шахты в ближайшие 6 месяцев», - сообщил главный инженер ВГОКа Николай Рябов. Подготовка к технологическому взрыву велась более месяца, 5 дней осуществлялась зарядка скважин. В общей сложности было заложено более 140 тонн взрывчатки. Как отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза», взрывы проведены с применением современной безопасной системы инициирования зарядов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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