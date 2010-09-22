На шахте «Магнетитовая» в результате взрыва отбито 400 тысяч тонн руды

«Полученный объем железной руды позволит обеспечить эффективную деятельность добычного участка шахты в ближайшие 6 месяцев», - сообщил главный инженер ВГОКа Николай Рябов. Подготовка к технологическому взрыву велась более месяца, 5 дней осуществлялась зарядка скважин. В общей сложности было заложено более 140 тонн взрывчатки. Как отмечает департамент по связям со СМИ «Евраза», взрывы проведены с применением современной безопасной системы инициирования зарядов.