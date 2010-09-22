На трассе Екатеринбург - Серов опрокинулась машина
22 сентября 2010, 08:46ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
21 сентября 2010 года в 9:50 водитель автомашины ГАЗ, двигаясь по автодороге Екатеринбург-Серов, на 120 километре не уступил дорогу автомашине ХЕНДЭ.
В результате водитель автомашины ХЕНДЭ допустил съезд с дороги и опрокидывание. Водитель получил травмы и после оказания медицинской помощи отпущен домой, сообщает ГИБДД Нижнего Тагила.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей