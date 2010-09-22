По вине родителей, не использующих детские автокресла, в ДТП погибают дети

Причина гибели детей - безответсвенное поведение их родителей. «Дети погибли по одной единственной причине - их родители не позаботилисьо безопасности своих детей, последовали убеждению, что с ними-то –ничего не случится, и, таким образом, фактически стали убийцами», -сообщил начальник Управления ГИБДД ГУВД по Свердловской областиполковник милиции Юрий Демин.

Только на прошедшей неделе зафиксированы 2 ДТП, в результате которыхпогибли трое детей, не пристегнутые ремнями безопасности и ехавшие бездетских кресел. ДТП произошли в один день - 17 сентября - в Невьянске и вКрасноуфимском районе.

В Невьянске в 16:40 на 3 км. автодороги Федьковка – Ребристый водительавтомобиля Хендэ-Акцентне справился с управлением и врезался в дерево.На заднем сидении находились две взрослые пассажирки и двое детей. Отполученных травм в реанимации скончался один из детей, 2-летний мальчик.Одна из взрослых пассажирок, мама погибшего ребенка, получила тяжелыетравмы.

В Красноуфимском районе в результате столкновения автомобилей ДЭУ НЕКСИЯи Мерседес Бенц погибли пассажиры ДЭУ - женщина 1983 г.р. и дваребенка, 7-и и 2-х лет. Водитель ДЭУ получил открытый перелом височнойкости. Причем при осмотре места ДТП в автомашине было обнаружено детскоекресло, стоящее на переднем сидении. К сожалению, в момент ДТП креслоне использовалось по назначению, что и стало причиной гибели детей.