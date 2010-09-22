Выставка будет работать ежедневно в течение месяца. «Мы готовырассказывать о Куликовской битве для любой аудитории - от детсадовскойдо студенческой», - рассказала научный сотрудник музея АлександраШемякина.Также в рамках празднования 630-летия Куликовской битвы музей проводитвикторину, посвященную этой дате. Викторина, рассчитанная на 6-11-еклассы, проходит с 21-ое по 23-е сентября. 27 сентября будут подведеныитоги. Все участники получат памятные призы и дипломы, а пятеропобедителей - ценные подарки от музея.

«Мы проводим такие выставки, чтобы люди знали свою историю. Мы потерялиуважение к своей стране, уважение к своей истории. Это, в частности,показала выставка, посвященная 65-летию Победы в Великой Отечественнойвойне. На нее приходили люди, которые не знали, кто, когда и с кемвоевал», - добавила Александра Шемякина.

Остается только повторить слова из фильма, рассказывающего о событияхтех далеких лет: «Прислушайся к себе. Это твоя история. История твоейстраны. Прислушайся к себе, прохожий!»