Тагильчане могут принять участие в общероссийском проекте «Учитель – славлю имя твое!»

«Творческий проект Общероссийского Профсоюза образования «Учитель –славлю имя твое!» обращен на то, чтобы Год учителя остался в памятивсех, кто так или иначе связан с образованием – учителей, воспитателей,преподавателей вузов и ссузов, родителей и учеников, чтобы еще раз вадрес наших учителей прозвучали слова благодарности и признания заподвижнический труд», - рассказывает Галина Меркулова, председательОбщероссийского Профсоюза образования.

Все работы будут публиковаться на сайте проекта http://teacher2010.ru,где будет проходить интерактивное голосование и выбираться лучшие излучших работ. 100 лучших работ, которые будут определены общиминтернет–голосованием, будут сформированы в красочное памятное издание,приуроченное к завершению Года учителя.Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте http:/teacher2010.ruи разместить работу в разделе «Эссе» и/или «Фото».При столкновении с техническими затруднениями при размещении материаловучастники могут направить работы по адресу info@t2010.ru с указаниемавтора, региона и названия работы.

Требования к работам:

Творческое эссе: объем до 12 тыс. знаков, шрифт 12, интерлиньяж – 1,5-2.Все имена, упоминаемые в эссе, должны быть расшифрованы. Если материалывысылаются для размещения на сайте (а не выставляются самостоятельно),то все сопровождающие текст фотографии нужно высылать отдельными файламив формате RAW,JPEG,TIFF,GIF с обязательной подписью. Обязательноуказываются ФИО, должность, контактная информация автора эссе (адрес,телефон, электронный адрес).