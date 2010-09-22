УВЗ заключил контракт с Русской корпорацией транспортного машиностроения

Объединение усилий двух крупнейших машиностроительных корпораций страны позволит успешно решать стратегические отраслевые задачи, а также эффективно инициировать государственные и региональные инвестиционные программы, отметили в пресс-службе УВЗ. Подписание соглашения позволит, вчастности, предложить не только реализацию грузовых вагонов, но и их долгосрочное техническое обслуживание и сопровождение.