УВЗ заключил контракт с Русской корпорацией транспортного машиностроения
22 сентября 2010, 16:33ОбществоОльга
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В рамках выставки «InnoTrans 2010» в Берлине генеральный директор НПК «Уралвагонзавод» Олег Сиенко и президент «Русской корпорации транспортного машиностроения» Владимир Мажукин подписали соглашение о сотрудничестве.
Объединение усилий двух крупнейших машиностроительных корпораций страны позволит успешно решать стратегические отраслевые задачи, а также эффективно инициировать государственные и региональные инвестиционные программы, отметили в пресс-службе УВЗ. Подписание соглашения позволит, вчастности, предложить не только реализацию грузовых вагонов, но и их долгосрочное техническое обслуживание и сопровождение.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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