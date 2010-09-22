В ДТП на Вагонке пострадал дошкольник
22 сентября 2010, 08:46ОбществоОльга
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16 сентября водитель автомашины ВАЗ-21122 допустил наезд на ребенка. ДТП произошло в 17:50 около дома №77 по Ленинградскому проспекту.
4-летний мальчик во время прогулки во дворе вышел на проезжую часть дороги и был сбит автомобилем ВАЗ-21122. Несмотря на то, что в кварталахскорость движения транспорта не должна превышать 20 км/ч, водитель мчался на большой скорости и не успел затормозить. В момент ДТП ребенок находился с мамой.
В результате мальчик получил травму и с диагнозом СГМ, ушиб мягких тканей головы был госпитализирован в 3-ю детскую больницу. В настоящее время ведется административное расследование. Водителю грозит лишение прав.
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