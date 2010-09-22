В ДТП на Вагонке пострадал дошкольник

4-летний мальчик во время прогулки во дворе вышел на проезжую часть дороги и был сбит автомобилем ВАЗ-21122. Несмотря на то, что в кварталахскорость движения транспорта не должна превышать 20 км/ч, водитель мчался на большой скорости и не успел затормозить. В момент ДТП ребенок находился с мамой.