В некоторых территориях региона вновь вводится особый противопожарный режим
22 сентября 2010, 16:40ОбществоОльга
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Правительство Свердловской области вводит в некоторых территориях региона особый противопожарный режим.
В частности, на территории Западного и Горнозаводского управленческих округов, где отмечается наиболее сложная обстановка, будет ограничено передвижение транспорта и людей в местах пожаров и прилегающих к ним территориях, сообщает департамент информполитики губернатора.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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