В Свердловской области мотоцикл столкнулся с автобусом и автомобилем
22 сентября 2010, 14:31ОбществоОльга
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21 сентября в 19.30 водитель мотоцикла Ямаха, следуя по трассе Екатеринбург – Серов, допустил наезд на автобус ПАЗ, после чего столкнулся с автомобилем «Шевроле». Водитель и пассажир мотоцикла госпитализированы с травмами средней тяжести.
Как рассказали TagilCity.ru в УГИБДД Нижнего Тагила, жизнь пострадавшим вДТП спасло то, что они были в шлемах и защитной амуниции. Водители и пассажиры автобуса и автомобиля «Шевроле» не пострадали.
УГИБДД Нижнего Тагила напоминает водителям о важности использования средств защиты при движении, пренебрежение которыми может стоить жизни иводителю, и его пассажирам.
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