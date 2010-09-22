Валентина Исаева недовольна темпами реконструкции детсада № 25
22 сентября 2010, 16:43ОбществоОльга
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Глава Нижнего Тагила Валентина Исаева побывала в детском саду № 25 на Красном Камне, где идет реконструкция здания. Мэр осталась недовольна темпами работ.
Зам.главы города Владимир Белов заявил, что объект должен войти в строй кначалу 2011 года. Как рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в пресс-службе администрации муниципалитета, после обхода стройплощадки руководители приняли решение скорректировать график работ.Директора ООО «Желдорстрой», специалисты которой реконструируют здание,предупредили о том, что срыв утвержденных сроков недопустим.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей