Валентина Исаева недовольна темпами реконструкции детсада № 25

Зам.главы города Владимир Белов заявил, что объект должен войти в строй кначалу 2011 года. Как рассказали корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» в пресс-службе администрации муниципалитета, после обхода стройплощадки руководители приняли решение скорректировать график работ.Директора ООО «Желдорстрой», специалисты которой реконструируют здание,предупредили о том, что срыв утвержденных сроков недопустим.