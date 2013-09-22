Сегодня Всемирный день без автомобиля, и в Тагиле отличная погода, чтобы прогуляться

Приблизительно в 12 часов TagilCity.ru решил проверить обстановку на улицах города: конечно, машины ездили в обычном режиме. Затаив надежду и не желая доверять внутренним ощущениям, мы обратились с сотрудникам ГИБДД, которые патрулировали город. Однако и здесь предположения подтвердились:

Да, сейчас просыпаются потихоньку, движение в точности, как в любые другие выходные. Даже по нарушителям та же статистика поделился с TagilCity.ru инспектор ДПС.

Вот несколько фото машин, чьи владельцы не захотели смириться со всемирным праздником:

В то же время, как рассказывают очевидцы, сегодня по городу проехала небольшая колонна велосипедистов с привязанными воздушными шарики. Пока не удалось выяснить, кто именно организовал пробег, но в рамках сегодняшней даты он был более чем уместен. Один из автолюбителей даже поделился:

Я бы с удовольствием пересел сегодня на велосипед, прицепил бы шарик, но пока по работе доеду до каждого объекта... это финиш, поэтому выбираю авто.

Ну а тем, кто сегодня без работы, сами высшие силы велели пройтись, чтобы на следующий день ощутить приятную боль в мышцах. Кстати, сегодня с 10 утра все желающие гуляют в организованной клубом туристов Азимут Тагильской прогулке. Для них есть 4 варианта прогулочного пути, протяженностью от 4 до 50 километров. Кто-то может повторить заданные маршруты, а кто-то может придумать и свой путь, главное - маленький рюкзачок за спиной, в который заботливо уложены термос с бутербродами.

Словом, в Тагиле День без автомобиля проходит не так уж и незаметно: пусть машин на улицах не меньше, зато активные горожане с удовольствием принимают участие в альтернативных способах передвижения, при этом успевая отдохнуть и запастись энергией на всю следующую неделю. Кстати, напомним, в будущие выходные состоится 4-й этап велогонки Мала-Хит, уже вовсю идет регистрация, а соревнования пройдут на Голом камне.