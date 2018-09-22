Митинг КПРФ собрал 200 участников из 1,5 млн жителей Екатеринбурга

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22 сентября в Екатеринбурге КПРФ организовала два митинга против пенсионной реформы, которые в общей сложности собрали около 200 человек.
Сюжеты: Екатеринбург
22 сентября в Екатеринбурге прошло два митинга, выступающие против пенсионной реформы. КПРФ собрала несогласных в сквере имени Большакова и у «Черного тюльпана».
«Вечерние Ведомости» сообщают, что общая численность собравшихся на двух площадках составила около 200 человек.
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В Орске на площади Шевченко собралось около 150 человек. В Кемеровской области в Анжеро-Судженске на акцию протеста пришли 25 человек, в Новокузнецке – 90 человек.
В Хабаровске поддержать протест против пенсионной реформы вышли 150 человек, в Комсомольске-на-Амуре – 100 человек. В Анадыре собрались 30 протестующих, как и в Петропавловске-Камчатском. Во Владивостоке протестовали 250 человек, а в Чите – 120.
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