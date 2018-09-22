Митинг КПРФ собрал 200 участников из 1,5 млн жителей Екатеринбурга

22 сентября в Екатеринбурге прошло два митинга, выступающие против пенсионной реформы. КПРФ собрала несогласных в сквере имени Большакова и у «Черного тюльпана».

«Вечерние Ведомости» сообщают, что общая численность собравшихся на двух площадках составила около 200 человек.

В Орске на площади Шевченко собралось около 150 человек. В Кемеровской области в Анжеро-Судженске на акцию протеста пришли 25 человек, в Новокузнецке – 90 человек.