Снимавшая избиение инвалида 13-летняя девочка останется на свободе в Берёзовском

Группа подростков в августе 2018 года заманила молодого человека, имеющего инвалидность, за гаражи и жестоко избила. Парень умер от полученных травм. Избиение было зафиксировано на камеру сотового телефона.

На изоляции девочки настаивала комиссия по делам несовершеннолетних, однако, по решению суда, данная мера применена не будет. Ранее говорилось о возможности ее помещения в учреждение закрытого типа для агрессивных подростков.

По словам адвоката Евгения Кочешкова, девочка не отрицает, что участвовала в избиении и снимала происходящее на телефон. По ее словам, она ударила молодого человека ногой, а телефон взяла у другого участника избиения, пишет Е1.