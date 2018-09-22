Спасатели Нижнего Тагила приняли участие в учениях в Красноуральске

Тагильские спасатели стали участниками совместных учений со специалистами других ведомств в Красноуральске.
На территории ОАО «Святогор» в Красноуральске были организованы учения, в которых приняли участие и спасатели МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила».
Согласно легенде, на железнодорожном перегоне образовалась утечка серной кислоты из цистерны, один человек пострадал.
Тагильские спасатели прибыли к месту происшествия и, обнаружив пострадавшего, перенесли его в безопасное место, где передали специалистам скорой медицинской помощи.
Далее была закрыта пробоина в цистерне с использованием пневмоподушки, которая позволила остановить дальнейшее растекание кислоты.
В результате слаженных действий учения прошли успешно, все цели были достигнуты. Подобные учения способствуют отработке совместных навыков работы в условиях чрезвычайной ситуации, сообщает МБУ «Центр социальной защиты населения и территории Нижнего Тагила».