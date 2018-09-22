Спасатели Нижнего Тагила приняли участие в учениях в Красноуральске

На территории ОАО «Святогор» в Красноуральске были организованы учения, в которых приняли участие и спасатели МБУ «Центр защиты населения и территории Нижнего Тагила».

Согласно легенде, на железнодорожном перегоне образовалась утечка серной кислоты из цистерны, один человек пострадал.

Тагильские спасатели прибыли к месту происшествия и, обнаружив пострадавшего, перенесли его в безопасное место, где передали специалистам скорой медицинской помощи.

Далее была закрыта пробоина в цистерне с использованием пневмоподушки, которая позволила остановить дальнейшее растекание кислоты.