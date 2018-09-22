Список «женских» профессий может расшириться

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин сообщил, что женщины в России получат право занимать ранее запрещенные должности.
Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время ведется работа по пересмотру списка профессий, которые являются «запрещенными» для женщин.
В постановлении правительства РФ от 25 февраля 2005 года опубликован список специальностей, на которых не могут работать женщины. Сюда относятся шахтер, взрывник, пожарный, танкист, матрос, пилот боевого истребителя, командир военного корабля и другие профессии с вредными и опасными условиями труда.
Так как многие процессы автоматизировались, а на рабочих местах применяется современное оборудование, данный список решено сократить, сообщают «Новые Известия».
Так планируется внести изменения в законодательство и разрешить женщинам России работать на транспорте в качестве машинистов спецтехники.
Председатель «Центра женских инициатив» Ирина Княжева считает, что главное в планируемой реформе – это законодательно закрепить обязанность тщательной сертификации рабочих мест.