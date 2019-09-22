Экипажу севшего на кукурузном поле авиалайнера А321 подарили квартиры в Екатеринбурге

С получением новых квартир экипаж авиалайнера поздравил лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пояснил, что для многих эти квартиры стали первым собственным жильём.

Однокомнатные квартиры находятся в одном из новых домов микрорайона Краснолесье в Екатеринбурге. Они уже обставлены необходимой мебелью и бытовой техникой.

Напомним, 15 августа самолёт, следовавший рейсом Жуковский – Симферополь, через 15 минут после взлёта с убранными шосси экстренно сел на кукурузном поле. Причиной этому стали отказавшие двигатели. Все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы.