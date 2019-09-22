Экипажу севшего на кукурузном поле авиалайнера А321 подарили квартиры в Екатеринбурге
Сегодня, 09:58ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Членам экипажа самолёта А321, который в августе из-за отказавших двигателей экстренно сел на кукурузном поле в Подмосковье, вручили ключи от новых квартир в Екатеринбурге, сообщает информационный портал Свердловской области.
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С получением новых квартир экипаж авиалайнера поздравил лично губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он пояснил, что для многих эти квартиры стали первым собственным жильём.
Однокомнатные квартиры находятся в одном из новых домов микрорайона Краснолесье в Екатеринбурге. Они уже обставлены необходимой мебелью и бытовой техникой.
Напомним, 15 августа самолёт, следовавший рейсом Жуковский – Симферополь, через 15 минут после взлёта с убранными шосси экстренно сел на кукурузном поле. Причиной этому стали отказавшие двигатели. Все 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы.
Пилоты самолёта Дамир Юсупов и Георгий Мурзин получили звания Героев России.
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