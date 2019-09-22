Под Екатеринбургом прошел «детский» крестный ход в честь начала учебного года

Учащиеся церковно-приходских школ, православных гимназий и общеобразовательных учреждений 22 сентября вышли на молитвенное шествие, во главе которого был митрополит Кирилл.

Дети, а также педагоги и другие верующие проследовали от храма Владимирской иконы Божией Матери до Ганиной Ямы. В конце пути крестоходцев встретил колокольный звон и напутственная речь митрополита.