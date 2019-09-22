Под Екатеринбургом прошел «детский» крестный ход в честь начала учебного года
Сегодня, 20:59ОбществоФото: Екатеринбургская епархия
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Полторы тысячи учеников из Екатеринбурга, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила прошли крестным ходом до Ганиной ямы, сообщает Екатеринбургская епархия.
Учащиеся церковно-приходских школ, православных гимназий и общеобразовательных учреждений 22 сентября вышли на молитвенное шествие, во главе которого был митрополит Кирилл.
Дети, а также педагоги и другие верующие проследовали от храма Владимирской иконы Божией Матери до Ганиной Ямы. В конце пути крестоходцев встретил колокольный звон и напутственная речь митрополита.
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