Минздрав Свердловской области потратит полмиллиона рублей на секс-работниц

Организация «Новая жизнь» уже не в первый раз занимается проблемами здоровья секс-работниц. В 2017 году в Екатеринбурге уже реализовывалась подобная программа. Летом 2020 года НКО опросила 173 секс-работницы. В результате выяснилось, что 11% из них заражены ВИЧ-инфекцией, а 53% девушек совмещают услуги с учебой или другой деятельностью.