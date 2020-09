Минздрав Свердловской области потратит полмиллиона рублей на секс-работниц

Министерство здравоохранения Свердловской области выделило 500 тысяч рублей на секс-работниц, сообщает Ура.ру со ссылкой на некоммерческую организацию «Новая жизнь».

Субсидия была выделена на помощь секс-работницам в решении проблем, связанных со здоровьем. Программа называется «Проведение профилактических мероприятий по ВИЧ-инфекции в местах пребывания групп повышенного риска», к которым медики относят наркоманов, гомосексуалистов и проституток. При этом большая часть средств будет направлена на последних. Программа стартовала с 1 сентября и реализуется совместно со свердловским СПИД-центром. Организация «Новая жизнь» уже не в первый раз занимается проблемами здоровья секс-работниц. В 2017 году в Екатеринбурге уже реализовывалась подобная программа. Летом 2020 года НКО опросила 173 секс-работницы. В результате выяснилось, что 11% из них заражены ВИЧ-инфекцией, а 53% девушек совмещают услуги с учебой или другой деятельностью.

