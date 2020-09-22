На Урале полиция проверяет данные об избиении девочки на парковке у «Леруа Мерлен»

Напомним, в июне на камеры видеонаблюдения попал момент, когда мужчина нанес удар ребенку, сидящему в коляске. По словам очевидцев, он бросил малыша на землю. Его мать находилась неподалеку и была пьяна, как и сам мужчина. В результате семья была поставлена на учет, а в отношении отца возбуждено уголовное дело. После окончания расследования будет рассмотрен вопрос о лишении его родительских прав.