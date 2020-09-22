На Урале полиция проверяет данные об избиении девочки на парковке у «Леруа Мерлен»

На Урале полиция проверяет данные об избиении девочки на парковке у «Леруа Мерлен»

Сегодня, 10:18ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге полиция начала проверку об избиении маленькой девочки отцом на парковке у «Леруа Мерлен», сообщает ИА «Уральский меридиан».

Сообщение о происшествии появилось в СМИ 21 сентября.

В полиции изданию рассказали, что информация была зарегистрирована и по данному факту будет проведена проверка.

Очевидец снял на видео инцидент. Однако по записи сложно судить, действительно ли отец избивает ребенка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в июне на камеры видеонаблюдения попал момент, когда мужчина нанес удар ребенку, сидящему в коляске. По словам очевидцев, он бросил малыша на землю. Его мать находилась неподалеку и была пьяна, как и сам мужчина. В результате семья была поставлена на учет, а в отношении отца возбуждено уголовное дело. После окончания расследования будет рассмотрен вопрос о лишении его родительских прав.

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