Некоторым знакам зодиака астрологи рекомендуют найти новое хобби 23 сентября

Астрологи рекомендуют сменить хобби некоторым знака зодиака 22 сентября, для других гороскоп приготовил полный сюрпризов день.

Овен Благоприятный день. Особенно для интеллектуального труда. Планирование и решение теоретических вопросов получится особенно хорошо. Вы можете задуматься о смене сферы деятельности, но не торопитесь с решением. Не рекомендуется физический труд. Можете заняться командными видами спорта или бегом. В отношениях вас могут попросить о небольшом перерыве. Соглашайтесь, вы хорошо подумаете и это укрепит союз. Телец В этот день хорошо бы дать организму отдохнуть. В рабочих делах сосредоточьтесь на несложных текущих задачах. Не рекомендуется заниматься физическим трудом. Постарайтесь после обеда выбрать отдых, который принесет вам эмоциональную разгрузку. Пройдитесь по торговому центру или посетите кинотеатр. Вечер лучше провести без шумных компаний. Можно устроить романтическую встречу с любимым человеком. Близнецы Астрологи предсказывают необычный день для близнецов. Сюрпризы могут начаться уже в первой половине дня, в виде повышения в должности или денежной премии. После обеда вероятна неожиданная приятная встреча. Возможно, вы получите приглашение на участие в конкурсе или фестивале, если так, то не следует отказываться. Вечером неожиданный романтический сюрприз может преподнести вторая половинка. Рак День будет из тех, которые не выделяются ничем примечательным. Ваше настроение и состояние будут нейтральными. Не предвидится достижений или проблем на работе. Возможно, что завяжутся новые перспективные знакомства. Постарайтесь отложить деловые переговоры на другой день, пока просто анализируйте и присматривайтесь. Не стоит совершать покупок и посещать магазины. Лучше займитесь физическими упражнениями или посетите тренажерный зал. Вечер рекомендуется провести в компании близких. Лев Удачный день для новых знакомств. Вы будете необычайно обаятельны и разговорчивы. На работе следует провести деловые встречи и переговоры. Возможно, отношения с коллегами потеплеют и получится завоевать авторитет. Вероятны новые знакомства, которые приведут к выгодному сотрудничеству в будущем. Не исключено, что появятся новые связи в кругу влиятельных людей. Не забудьте внимательно следить за своим здоровьем и рационом питания. В отношениях со второй половинкой может ожидать интересный романтический вечер. Весы Не все ваши ожидания оправдаются. Возможна череда случайных неприятных совпадений в первой половине дня. Она приведет к низкой результативности на работе. Не рекомендуется вести деловые переговоры или заниматься крупными проектами. Неплохо будут обстоят дела в финансовой сфере. Возможно, получится вернуть старый долг или подвернется быстрый заработок. Астрологи рекомендуют весам освоить новый вид физических занятий. Например, можно записаться в бассейн или начать регулярные пробежки. Скорпион Неблагоприятный день для представителей знака. Утро пройдет относительно неплохо, возможные небольшие недоразумения. После обеда усилится влияние негативных тенденций. Вам будет трудно сосредоточиться. Приготовьтесь к упрекам со стороны коллег. Вы будете не в состоянии исправить ситуацию, поэтом следует заранее подготовить себя морально. Вечером следует провести время в приятной компании близких или любимого человека. В отношениях скорпионам повезет в этот день. Вторая половинка будет очень расположена к вам, и вы сможете направить развитие союза в нужное вам русло. Стрелец Ваши деловые амбиции будут необычайно сильны. Благоприятный день, чтобы открыть для себя новую ступень в карьере. Избегайте советов и положитесь только на свою интуицию. Вторая половина дня благоприятна для командировок. Напряженный день не лучшим образом скажется на нервной системе. Следует хорошо отдохнуть и физически и морально. Посетите тренажерный зал, а вечером можете прогуляться или встретиться с близкими. В отношениях не стоит категорически настаивать на своей точке зрения. Козерог Следует больше времени уделить саморазвитию. Ваша обучаемость в этот день будет крайне высока. Получится освоить новые навыки, которые пригодятся вам в будущем. Астрологи рекомендуют присмотреться к новому творческому хобби. Можете начать обучение игре на музыкальных инструментах или начать рисовать. Не следует заниматься физическим трудом или посещать фитнес-зал. Вечер лучше провести в компании любимого человека за романтическим ужином. Водолей Утром на вас может возложить свои обязанности коллега. Вы легко адаптируетесь к необычной для себя сфере деятельности, возможно, задумаетесь сделать её основной. Удастся заслужить похвалу начальства и уважение коллег. Вам могут выписать премию или предложить новую должность. Стоит обратить свое внимание на здоровье ваших глаз. Утомительный день плохо скажется на зрении, поэтому вечером следует воздержаться от развлечений за компьютером или смартфоном. Лучше всего отдохнуть за прогулкой или заняться любимым видом спорта. Рыбы День пройдет нейтрально. Постарайтесь не стоить далеко идущих планов и сосредоточьтесь на работе. Внимательность позволит избежать ошибок. Вас могут постараться вывести на конфликт коллеги или партнеры по бизнесу, следует сохранять самообладание. Удачный день для кардинальных изменений внешнего облика. Подберите новые предметы одежды. Можете посетить косметический салон и парикмахерскую. В отношениях со второй половинкой наметится неприятный разговор. Ваша гибкость и обаяние поможет избежать конфликта.

