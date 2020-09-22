Некоторым знакам зодиака астрологи рекомендуют найти новое хобби 23 сентября

Скорпион

Неблагоприятный день для представителей знака. Утро пройдет относительно неплохо, возможные небольшие недоразумения. После обеда усилится влияние негативных тенденций. Вам будет трудно сосредоточиться. Приготовьтесь к упрекам со стороны коллег. Вы будете не в состоянии исправить ситуацию, поэтом следует заранее подготовить себя морально. Вечером следует провести время в приятной компании близких или любимого человека. В отношениях скорпионам повезет в этот день. Вторая половинка будет очень расположена к вам, и вы сможете направить развитие союза в нужное вам русло.